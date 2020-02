На бляскава церемония в „Долби тиътър“ снощи бяха раздадени наградите на Американската филмова академия „Оскар“.

Най-голямата изненада беше голямата награда за южнокорейския филм „Паразит“. Макар до момента победата на лентата „1917“ на Сам Мендес да изглеждаше „в кърпа вързана“, Холивуд предпочете класовата сатира на Пон Джун-хо.

Кой отнесе вкъщи златните статуетки - ето пълен списък.

Най-добър филм:

„Форд срещу Ферари“

„Ирландецът“

„Заекът Джо Джо“

„Жокера“

„Малки жени“

„Брачна история“

„1917“

„Имало едно време… в Холивуд“

„Паразит“ – ПОБЕДИТЕЛ

Режисура:

Мартин Скорсезе, „Ирландецът“

Тод Филипс, „Жокера“

Сам Мендес, „1917“

Куентин Тарантино, „Имало едно време… в Холивуд“

Пон Джун-хо, „Паразит“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра главна мъжка роля:

Антонио Бандерас, „Болка и слава“

Леонардо ди Каприо, „Имало едно време… в Холивуд“

Адам Драйвър, „Брачна история“

Хоакин Финикс, „Жокера“ - ПОБЕДИТЕЛ

Джонатан Прайс, „Двамата папи“

Най-добра главна женска роля:

Синтия Ериво, „Хариет“

Скарлет Йохансон, „Брачна история“

Сърша Ронан, „Малки жени“

Чарлийз Терон, „Бомба със закъснител“

Рене Зелуегър, „Джуди“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра поддържаща мъжка роля:

Том Ханкс, „Прекрасен ден в квартала“

Антъни Хопкинс, „Двамата папи“

Ал Пачино, „Ирландецът“

Джо Пеши, „Ирландецът“

Брад Пит, „Имало едно време… в Холивуд“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра поддържаща женска роля:

Кати Бейтс, „Ричърд Джуъл“

Лора Дърн, „Брачна история“ - ПОБЕДИТЕЛ

Скарлет Йохансон, „Заекът Джо Джо“

Флорънс Пъг, „Малки жени“

Марго Роби, „Бомба със закъснител“

Най-добър международен филм:

„Корпус Кристи“, Полша

„Медена земя“, Северна Македония

„Клетниците“, Франция

„Болка и слава“, Испания

„Паразит“, Южна Корея - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър пълнометражен документален филм:

„Американска фабрика“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Пещерата“

„Ръбът на демокрацията“

„За Сама“

„Медена земя“

Най-добър късометражен документален филм:

In the Absence

„Да се учиш да караш скейтборд във военна зона (когато си момиче)“ - ПОБЕДИТЕЛ

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Най-добър анимационен филм:

„Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят“

„Изгубих тялото си“

„Клаус“

„Търсенето на Линк“

„Играта на играчките 4“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър късометражен анимационен филм:

„Дъщеря“

Hair Love - ПОБЕДИТЕЛ

„Китбул“

Memorable

„Сестра“

Най-добър игрален късометражен филм:

„Братство“

„Футболен клуб Нефта“

„Прозорецът на съседите“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Сариа“

„Една сестра“

Най-добър оригинален сценарий:

„Вади ножовете“

„Брачна история“

„1917“

„Имало едно време… в Холивуд“

„Паразит“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър адаптиран сценарий:

„Ирландецът“

„Заекът Джо Джо“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Жокера“

„Малки жени“

„Двамата папи“

Операторско майсторство:

„Ирландецът“, Родриго Прието

„Жокера“, Лорънс Шер

„Фарът“, Джарин Блашке

„1917“, Роджър Дийкинс - ПОБЕДИТЕЛ

„Имало едно време… в Холивуд“, Робърт Ричардсън

Монтаж:

„Форд срещу Ферари“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Ирландецът“

„Заекът Джо Джо“

„Жокера“

„Паразит“

Звуков монтаж:

„Форд срещу Ферари“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Жокера“

„1917“

„Имало едно време… в Холивуд“

„Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“

Звуков мишунг:

„Ад астра“

„Форд срещу Ферари“

„Жокера“

„1917“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Имало едно време… в Холивуд“

Визуални ефекти:

„Отмъстителите: Краят“

„Ирландецът“

„Цар Лъв“

„1917“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“

Дизайн на костюми:

„Ирландецът“

„Заекът Джо Джо“

„Жокера“

„Малки жени“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Имало едно време… в Холивуд“

Грим и прическа:

„Бомба със закъснител“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Жокера“

„Джуди“

„Господарка на злото 2“

„1917“

Оригинален саундтрак:

„Жокера“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Малки жени“

„Брачна история“

„1917“

„Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“

Оригинална песен:

I Can’t Let You Throw Yoursel Away, „Играта на играчките 4“

(I’m Gonna) Love Me Again, „Рокетмен“ - ПОБЕДИТЕЛ

I’m Standing With You, Breakthrough

Into the Unknown, „Замръзналото кралство 2“

Stand Up, „Хариет“

Дизайн на продукция:

„Ирландецът“

„Заекът Джо Джо“

„1917“

„Имало едно време… в Холивуд“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Паразит“