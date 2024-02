Февруари дойде с нова порция интригуващи киноленти - за легендата на регето Боб Марли, за Алберт Айнщайн и връзката му с атомната бомба и много други. Кои са филмите, които не можете да пропуснете да гледате през февруари?

Класацията на Би Би Си подбра 10 киноленти:

The Promised Land

The Promised Land не получи нито една номинация за „Оскар“, но ако завладяващият, жесток, но същевременно достъпен епос от XVIII век на Николай Арсел беше на английски, а не на датски език, би спечелил много награди.

Винаги брилянтният Мадс Микелсен е в ролята на пенсиониран капитан от армията, който мечтае да бъде възприеман като благородник. Неговият план е да култивира една уж необработваема местност с шубраци в чест на крал Фредерик V.

Но ако самото тресавище не е достатъчно враждебно, той трябва да се бори и със злобен местен аристократ (Симон Бенеберг), който не иска този „мърляв войник“ да навлиза в неговата територия.

Историческата драма The Promised Land е завладяваща история за оцеляването на човека срещу природата с несъмнен политически подтекст, но също така е достатъчно пъргава, за да позволи на романтиката да разцъфне под сивите небеса“, казва Фил де Семлейн в Time Out.

Арсел е „създал един вид датски „Последният мохикан“, който е изпълнен със страст и политическа убеденост. Той би трябвало да издържи проверката на времето почти толкова добре, колкото и неговият суров герой“, допълва Де Семлейн.

Кинолентата излиза на 2 февруари в САЩ и на 16 февруари в Обединеното кралство, Ирландия и Швеция. В България филмът тръгва по кината на 1 март 2024 г.

How to Have Sex

Три британски ученички отиват на почивка заедно без родителски надзор и с нетърпение очакват седмицата на диви приключения на гръцкия остров Крит.

Филмът на Моли Манинг Уокър може да е предпоставка за шумна тийнейджърска комедия, в която шумният, пиян хаос на хедонистичен нощен клуб рядко е бил пресъздаван толкова убедително или толкова забавно на големия екран.

Нещата обаче стават по-обезпокоителни, когато едно от момичетата (Миа Маккена-Брус) усеща, че е принудено да загуби девствеността си.

Филмът използва клишетата за подобни ваканции в чужбина - неограничени количества алкохол и партита, за да погледне към сериозни теми като сексуалните контакти по взаимно съгласие и изнасилването.

Един от най-добрите филми на годината, How to Have Sex е „непоколебим, но съпричастен поглед към съгласието, насилието и заобикалящите ги сиви зони на сексуално преживяване“, казва Айзък Фелдберг от RogerEbert.com.

Лентата спечели наградата на кинофестивала в Кан в секция „Особен поглед“, посветена на младите таланти.

Излиза на 2 февруари в САЩ, 9 февруари в Канада и 15 февруари в Холандия.

Perfect Days

Филмът Perfect Days на известния режисьор Вим Вендерс е тихо изследване на характера на мъж на средна възраст, който чисти обществените тоалетни в Токио и който прекарва свободното си време в грижи за растения и четене на книги с меки корици. Ежедневието на Хираяма е мрачно, но той винаги изглежда в добро настроение.

Може да не звучи като нещо, което трябва да се види, но Perfect Days е възхитително завръщане към този форма от 78-годишния Вендерс.

Той беше номиниран за най-добър международен филм на „Оскарите“, а неговата звезда Коджи Якушо спечели наградата за най-добър актьор на филмовия фестивал в Кан миналата година.

„Режисьорът е създал филм с измамна простота, наблюдавайки малките детайли на рутинното съществуване с такава яснота, прочувственост и съпричастност, че те изграждат кумулативна емоционална сила почти без да забележите“, казва Дейвид Рууни от Hollywood Reporter.

През кариерата си Вим Вендерс е снимал в много страни, но за първи път немският режисьор стъпва в Япония.

Филмът излиза 7 февруари в САЩ, 9 февруари в Ирландия и 23 февруари в Обединеното кралство. От ноември филмът вече е по европейските кина.