"Великият Гетсби": Класиката на Фицджералд с модерен прочит в Младежкия театър (ВИДЕО)

Коктейл от драма и любов в епохата на джаза

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  18:10 ч. 17.09.2025 г.

Много блясък, емоции и поглед към съвремието. Това обещава поставновката "Великият Гетсби" с участието на Руши Видинлиев в главната роля.

Между изстрели и шампанско, в Ню Йорк през 20-те години на 20-ти век, се ражда историята на младия милионер Джей Гетсби и неговата любима Дейзи.

"Този коктейл от драма и любов в епохата на джаза, гледаме довечера в Младежкия театър", казва Станчо Станев от Младежки театър "Николай Бинев". 

Създадена по романа на Скот Фицджералд, постановката "Великият Гетсби" ни пренася във вечната класика по нов начин, режисиран от Елица Кожухарова. 

"Много пищен спектакъл, много богат сценичен образ, с много препратки към съвременността, с много мултимедийна прожекция", коментира Елица Кожухарова, режисьор и драматург. 

Специалният видео дизайн е дело на Петко Танчев. 

Смесването на историята с миналото беше много интересно предизвикателство. Използвам много технологии с изкуствен интелект, различни филтри за генериране на изображенията. 

Мелодиите за "Великият Гетсби" създава Влади Ампов - Графа.

Има препратки към епохата на 20-те години, има обаче и комбинация от много стилове, споделя Владимир Ампов-Графа. "Най-скоро хората могат да ме видят на 15.11 в "Арена София", обяви Графа.

Как Руши Видинлиев се превръща в Гетсби гледаме в Младежкия театър "Николай Бинев", а нашият екип задължително е там, вече 25 години от най-интересните събития. 

