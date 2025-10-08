Марин Станев, Кристиян Генчев и Стоян Димов са тримата мъже, които тръгват по пътя на любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“.

Всеки от тях носи своята уникална история, характер и мечти, но общата им цел е една – да открият жената, която ще нарекат своя истинска любов.

Кой е Марин Станев и какъв е в живота, днес в ефира на „Преди обед“ разкриха неговите приятели Памела Уебхе и Ивелин Маджаров в разговор с Оля Малинова и креативния продуцент Николай Николов.

Марин Станев е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в докторско семейство и самият той е лекар по образование, но не практикува в сферата на традиционната медицина. В момента работи като специалист по клинични проучвания в голяма компания.

„От години се интересувам силно от концепцията за здраве - било то физическо, психическо или душевно. Вярвам, че всички имаме потребност да проявяваме по-сериозен интерес към това. Иначе, аз съм един обичаен, средностатистически мъж, който не се взема насериозно. Обичам моментите с приятели, в които се смеем до припадък. Обичам също дълги разходки в гората, изкачване на върхове, люшкане в хамак с книжка в ръка – всичко онова, което те кара да си кажеш: Ех, това трябва да го правя по-често! Стремя се да бъда добър човек - както към себе си, така и към другите. Целя да съм истински - и в думите, и в действията си. За целта обаче човек трябва да има способността да е искрен - и то най-вече към себе си. „Ергенът“ за мен е надежда да намеря жена също толкова несъвършена като мен, която се стреми да бъде по-добра с всеки изминал ден. Да е самоуверена, но да не се страхува да покаже уязвимост. Да обича приключенията, но и да цени тихите вечери вкъщи. Жена, която знае как да се радва на малките неща - от първата глътка кафе сутрин до слънчевия лъч, озаряващ лицето й. Важно ми е човекът до мен да има страст - към живота, към мечтите си и към хората, които обича. Наранявали са ме неведнъж - с лъжи, с действия или пък с липсата на такива. Не съм тук за игрички. Търся истинско свързване с човек, който дълбоко резонира с това, което съм аз. Искам да се учим взаимно, да израстваме заедно, да се подкрепяме и вдъхновяваме“.

Марин е готов да поеме по пътя към истинската любов и да създаде бъдеще, изпълнено с споделени моменти, радост и дълбоко значение. Всяка жена, която все още търси своята сродна душа и вярва, че може да я открие в лицето на Крис, има възможност да направи първата крачка към това вълнуващо приключение, като се запише за кастинг за предаването на сайта btv.bg/ergenat до 19 октомври.

Всичко за “Ергенът” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK