dalivali.bg
София
сега Слънчево 18°
10 Слънчево 20°
11 Незначителна облачност 22°
12 Незначителна облачност 25°
13 Незначителна облачност 27°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Ето кои са тримата мъже, които ще търсят любовта в петия сезон на „Ергенът“

Романтичното риалити се завръща през 2026 г., кастингът за дамите е отворен

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:49 ч. 24.09.2025 г.

Пролетта на 2026 идва с нов, пети сезон на „Ергенът“! Трима мъже – Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, към която да се обърнат с „моя любов“.

Кристиян Генчев е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.

Снимка: bTV

„Голямото ми желание е да намеря жена, с която да се смеем, да се разгадаваме и да се вдъхновяваме. Жена, която ще ме обича не заради маската, а заради човека зад маската. Търся партньорка, която ще бъде мое вдъхновение и подкрепа, която ще ме предизвика да бъда най-добрата версия на себе си. Жена, която ще сподели с мен не само радостите, но и трудностите и ще бъде готова да изгради заедно с мен бъдеще, изпълнено с любов и смисъл“, споделя Крис.

Мартин Николов от „Ергенът“ пред Петя Дикова: Бях влюбен и беше грешка, която доведе до трагедия

Марин Станев, 27 г., е лекар по образование и специалист по клинични проучвания. Роден във Варна, живее в София и обича приключенията, дългите разходки и тихите моменти с книга в ръка. „Ергенът“ за мен е надежда да намеря жена също толкова несъвършена като мен, която се стреми да бъде по-добра всеки ден. Жена, която обича приключенията, но цени и тихите вечери вкъщи … Не съм тук за игрички. Търся истинско свързване с човек, който дълбоко резонира с това, което съм аз“, казва Марин.

Снимка: bTV

Стоян Димов, 30 г., от Пловдив, е юрист по образование, но сърцето му го води към артистичния и вълнуващ живот. Работи като брокер на недвижими имоти и обича да вдъхва живот на всичко около себе си. Стоян търси емоционално интелигентна жена, която има жизнерадостно и спонтанно отношение към живота, непринуденост и дълбочина в разговорите.

Снимка: bTV

„Обичам да изпитвам вълнение дори от най-прозаичните моменти и да ги правя специални… Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си“, казва Стоян.

„Ергенът“: Мартин предложи брак на Даниела, Васил избра Адриана. Какво последва след финала? (ВИДЕО)

Тримата нови ергени на България са готови да открият своята истинска любов и да изградят бъдеще, изпълнено с радост и смисъл. Всяка представителка на нежния пол, която все още не е открила своята половинка и смята, че може да я намери в лицето на Крис, Марин или Стоян, може да направи първата стъпка към щастието, като се запише за кастинг за шоуто на сайта btv.bg/ergenat.

Всичко за „Ергенът” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“

850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
Благомир Коцев остава в ареста

Благомир Коцев остава в ареста

Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: "Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
"Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
Снимка: Управление на водните ресурси
Управление на водните ресурси
Снимка: Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий