Лейди Гага се присъедини към пресконференция на Световната здравна организация (СЗО), за да обяви, че е помогнала за събирането на 35 млн. за Global Citizen в борбата с COVID-19 пандемията.

Поп звездата обяви, че с организацията лансират и голям благотворителен концерт, който също ще бъде в подкрепа на усилията срешу разпространението на новия коронавирус.

Концертът "Един свят: Заедно у дома" (The One World: Together at Home) е куриран от поп певицата и ще бъде стриймван онлайн на живо в популярните социални мрежи (YouTube, Фейсбук, Инстаграм, Туитър) и ще се бъде излъчван по американските телевизиите ABC, NBC и CBS (18 април от 8 PM EST), както и британската BBC (19 април).

Приходите от концерта ще бъдат насочени към фонда на СЗО за борба с коронавируса. Лейди Гага го нарича момент, който "да послужи като източник на единство и насърчение в глобалната борба за прекратяване на COVID-19".

Лейди Гага ще пее заедно с редица звездни изпълнители като Били Айлиш и брат й Финиъс, Лизо, Стиви Уондър, Аланис Морисет, Кейси Мъсгрейвс, Пол Маккартни, Андреа Бочели, Крис Мартин от Coldplay, Еди Ведър от Pearl Jam, Джон Леджънд, Кийт Ърбан, Били Джо Артмстронг от Green Day и Елтън Джон.

