Куриозен случай в Канда - обявена за мъртва жена, сега трябва да докаже на застрахователната си компания, че е жива. Жителката на Монреал Орания Даскалопулос е била погрешно обявена за мъртва, след като погребален дом объркал данните ѝ с тези на починалия ѝ баща.

Даскалопулос открила грешката, когато получила писмо със съболезнования за смъртта ѝ и инструкции как да прехвърли собствеността на колата си, пише БГНЕС. Когато се обадила на общинската администрация, тя разбрала, че шофьорската ѝ книжка е анулирана.

Започнал ефект на доминото: информацията за смъртта ѝ била добавена към медицинските ѝ досиета, личните данни и документите в данъчната служба. Говорител на общината потвърдил:

„Грешката е възникнала, защото погребалният дом е посочил номера на шофьорската книжка на жената вместо номера на баща ѝ в смъртния акт“. Даскалопулос обмисля съдебни действия срещу погребалния дом, който от своя страна обвинява общината за грешката.

Северна Корея издава смъртни присъди за гледане на чужди филми

„Обявиха ме за мъртва и това ме съсипа“, споделя Даскалопулос. Тя се опасява, че грешката може да я преследва до края на живота ѝ, причинявайки проблеми при преминаване на границата или ако действително почине. Вместо да скърби за загубата на баща си, тя е принудена да доказва на множество агенции, че е все още жива.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK