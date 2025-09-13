Куриозен случай в Канда - обявена за мъртва жена, сега трябва да докаже на застрахователната си компания, че е жива. Жителката на Монреал Орания Даскалопулос е била погрешно обявена за мъртва, след като погребален дом объркал данните ѝ с тези на починалия ѝ баща.

Даскалопулос открила грешката, когато получила писмо със съболезнования за смъртта ѝ и инструкции как да прехвърли собствеността на колата си, пише БГНЕС. Когато се обадила на общинската администрация, тя разбрала, че шофьорската ѝ книжка е анулирана.

Започнал ефект на доминото: информацията за смъртта ѝ била добавена към медицинските ѝ досиета, личните данни и документите в данъчната служба. Говорител на общината потвърдил:

„Грешката е възникнала, защото погребалният дом е посочил номера на шофьорската книжка на жената вместо номера на баща ѝ в смъртния акт“. Даскалопулос обмисля съдебни действия срещу погребалния дом, който от своя страна обвинява общината за грешката.

„Обявиха ме за мъртва и това ме съсипа“, споделя Даскалопулос. Тя се опасява, че грешката може да я преследва до края на живота ѝ, причинявайки проблеми при преминаване на границата или ако действително почине. Вместо да скърби за загубата на баща си, тя е принудена да доказва на множество агенции, че е все още жива.

