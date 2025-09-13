Според доклад на Офиса за човешки права на ООН, правителството на Северна Корея все по-често прилага смъртното наказание, дори за хора, които са гледали или споделяли чужди филми и телевизионни сериали.

Режимът на Ким Чен Ун също увеличава принудителния труд и допълнително ограничава свободите на гражданите си. ООН отбелязва, че през последното десетилетие Северна Корея е затегнала контрола „над всички аспекти на живота на гражданите си“.

„Няма друго общество днес, което да живее при толкова строги ограничения“, се посочва в доклада, като се подчертава, че севернокорейците се наблюдават практически „навсякъде“ чрез нови технологии.

Проучването, базирано на над 300 интервюта със севернокорейци, успели да избягат през последното десетилетие, установява, че поне шест нови закона, предвиждащи смъртно наказание, са въведени след 2015 г.

Сега смъртната присъда може да се наложи за нарушения като гледане и разпространение на чуждо аудиовизуално съдържание – част от усилията на Ким да ограничи достъпа на гражданите до информация.

Доклади сочат, че от 2020 г. насам публичните екзекуции са се увеличили, често чрез разстрел, за да всяват страх и да възпрат хората от нарушаване на рестриктивните закони на режима.

Кан Гюри, избягала през 2023 г., разказва пред Би Би Си, че трима от нейните приятели са били екзекутирани за притежание на южнокорейско съдържание.

Когато Ким Чен Ун поема властта през 2011 г., много севернокорейци вярвали, че животът им ще се подобри, тъй като новият лидер обещал, че „няма да се налага повече да стягат коланите си“ и че ще укрепи икономиката, като същевременно защитава страната чрез ядрената си програма.

След 2019 г. и прекратяването на дипломатическите канали със Запада обаче, животът се влошил драматично, съпроводен с още по-брутални нарушения на човешките права.

Почти всички бежанци съобщават, че нямат достатъчно храна, а три хранения на ден били „лукс“. По време на пандемията от Covid-19 много хора умирали от глад. Правителството същевременно ограничавало неформалните пазари, които подкрепяли финансово много семейства, и засилило контрола на границата с Китай, като заповядало на войниците да стрелят по опитващите се да избягат.

