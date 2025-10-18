Хладилниците обикновено консумират много електричество, но има един уред, който използва значително повече, съобщава британският вeстник „Сън". Това е съдомиялна машина - тя може сериозно да набъбне сметката ви за електроенергия.

Изданието обяснява, че според Schneider Electric средната съдомиялна машина използва 1800 вата електричество или 1,8 киловатчаса. Междувременно, стандартен комбиниран хладилник (с фризер) може да консумира между 300 и 800 вата електричество, което означава, че съдомиялните машини могат да консумират шест пъти повече от хладилниците.

Сметката показва, че ако съдомиялната работи приблизително 2 часа, ще платим около 1.04 лв. само за ток.

Проучването отбелязва, че има начини за намаляване на експлоатационните разходи на съдомиялната машина. По-специално, можете да помислите за работа на уреда през нощта.

В същото време не е нужно да чакате до вечерта, за да включите съдомиялната машина. Можете да използвате опцията за отложено измиване. Също така, за да спестите електроенергия, можете да намалите броя на зарежданията на съдомиялната машина, което означава, че можете да я пускате по-рядко, но да миете повече чинии.

На пръв поглед миенето на чинии на ръка изглежда като добра алтернатива, но според проучването така рискувате пък да увеличите сметката си за вода значително , тъй като съвременните уреди използват много малко вода. Сушенето на чинии на въздух вместо използването на съдомиялна машина обаче е добра идея, която всъщност ще ви помогне да спестите.

За най-големите консуматори на електроенергия в дома са смятани перални, съдомиялни машини и сушилни; хладилници и фризери; телевизори, лаптопи и игрови конзоли; осветление; фурни, микровълнови печки и чайници, допълва БГНЕС.

