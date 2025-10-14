До дни държавата трябва да вземе решение каква да бъде подкрепата за бизнеса за сметките за ток. От 2021 г. насам се отпускат пари за компенсации, които да помагат за развитието на българската икономика.

Предвижда се компенсациите отново да бъдат за целия бизнес, но ще са различни по размер.

Повече пари ще има за енергоинтензивните предприятия. Те ще получават 50% от разходите за ток, когато средномесечната цена на борсата надхвърля 125 лева за мегаватчас. Подкрепата им ще продължи до 2028 г.

По-малките консуматори на енергия ще взимат компенсация само когато токът е на цена над 240 лева за мегаватчас. Досега горната граница беше 180 лева.

Михаил Колчев е управител на предприятие, което консумира много електрическа енергия. Според него новият механизъм ще помогне на индустрията.

„Всяка една помощ е по-добре, отколкото да я няма. Проблемът в България са огромните флуктуации в цените на електроенергията. В Източна Европа сме с най-високи цени и те се движат в най-широки граници“, казва Колчев.

Надеждите му са при по-ниски сметки за ток, крайните цени на продукцията също да тръгнат надолу.

„Ако се влагат по-евтини суровини и енергии, това ще се отрази на цената на крайния продукт. Ще се отрази върху възможностите на индустрията да плаща на работниците си, изобщо всяко едно отношение би трябвало да е положителен резултатът“, казва Михаил Колчев.

Новите компенсации са заложени в европейска директива. Според нея помощта трябва да идва при ток над 50 евро, а у нас е разписано таванът да е 125 лева или 64 евро.

Затова от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори искат промяна преди окончателното решение.

„Ние смятаме, че трябва да се направи максималното, което ни позволява Европейската комисия, тъй като има много нерешени проблеми на пазара, които са извън нас, дори са извън България“, заяви Ивайло Найденов.

Мотивът им е, че този път помощите ще се дават и срещу резултати.

„Това са пари, които идват срещу насрещен ангажимент. Поне 50% от тази помощ трябва да бъде вложена в мерки за декарбонизация, енергийна ефективност, ВЕИ“, допълва Найденов.

Общественото обсъждане на постановлението изтича тази събота. Очаква се окончателното решение да бъде взето през ноември.

