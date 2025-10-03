Поглед към предстоящия концерт на Андре Рийо и оркестъра му в София.

"Единствено музиката е тази, която ни кара да обикаляме по целия свят, и разбира се, в София, защото концертите в София винаги са великолепни. Публиката е толкова гостоприемна. И, знаете ли, пътувам по света не за да покажа колко фантастични сме ние – защото ние СМЕ фантастични, а за да докоснем сърцата на публиката", казва Андре Рийо пред bTV.

След близо 30 години в оркестъра, освен концерт -майсторът Кремена Минева, в състава има още една наша сънародничка - Виолета Адамова.

Знаете как изглежда пищната сцена на представленията на Андре Рийо и оркестъра му, но едва ли сте виждали какво се случва в кухнята на спектаклите, буквално.

"По време на турне пътуваме 150 човека – оркестър и служби, и аз имам помощта на 4 шеф готвача и 3-ма асистенти, а тук имам 10 готвача и 15 асистенти.

обикновено, когато сме на турне, трябва да имаме 10 килограма месо, 20 кг риба, 20 кг картофи, 5 кг нудли и паста и 15 кг зеленчуци на ден", разказва главният готвач.

Имахме възможност да надникнем и в гардеробните и шивалнята.

"Понякога, заедно с фризьор и гримьор чакаме зад кулисите някой солист за бърза смяна, и правим бам-бам, за да е готов да излезе светкавично бързо. Понякога имаш едва 3 минути да смениш 3 рокли", разказва солистка от оркестъра.

"В мига, в който се качим на сцената, когато видя публиката, когато чуя аплодисментите.. тогава знам, че ще се получи великолепна вечер. При всяко наше идване в София също се получава така. Толкова е хубаво да усещаш доброто отношение и ентусиазма на българската публиката", разказва Андре Рийо пред bTV.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK