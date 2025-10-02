Поглед към приказния свят на Андре Рийо преди предстоящия му концерт у нас на 4 февруари в арена "8888". Петя Дикова и операторът Виктор Атанасов показват какво се случва в Маастрихт зад кулисите на мащабната продукция.

„Идвам с удоволствието на работа, до ден днешен, вече 30 години. Дори да имаш проблеми, ти на сцената ги забравяш“, каза Кремена Минева - концерт-майстор.



Кремена вече не е единствената българка в оркестъра.

„Тук, в Маастрихт имаме повече хора, затова ни трябват 25 кг месо, 25 кг риба, 10 кг паста, 25 кг зеленчуци, и много десерти. Андре обича десертите. Всеки ден тук имаме между 300 и 400 парчета десерти“, разказа Валентина Адамова.



На въпрос какво да очакваме от концерта в София, Андре Рийо каза: „Няма да издам тайните, разбира се, но ще бъде вечер, която публиката и аз ще запомним завинаги. Има момент в концерта, в който казвам: „Тръгвайте си!“. „Не, не, не“, ми казват те. „Хайде“ - НЕ! Отговорът винаги е един и същ и това ни прави щастливи“.

Целия репортаж от Маастрихт гледайте тази събота в COOL...t.

