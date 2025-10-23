Сгра­дата на център "Помпиду" затваря за ремонт и обновяване за около пет години

“Последния карнавал” (фр. Le Dernier Carnaval) е уникално събитие, организирано от Centre Pompidou в Париж в навечерието на временното му затваряне.

Събитието се проведе на 22 октомври 2025 г., от 17:30 ч на площадката пред Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou в Париж.

Художникът на пърформънса е Cai Guo‑Qiang от Китай – известен с пиротехническите си и инсталационни творби. Проектът е реализиран в сътрудничество с неговия персонален AI модел. Сгра­дата на Centre Pompidou затваря за ремонт и обновяване за около пет години.

Снимка: БГНЕС

Събитието е пиротехническа дневна прожекция/ „фреска“ върху фасадата на музея – т.е. не просто фойерверки във въздуха, а такава, която се вписва върху структурата на самата сграда - около 20 минути, от които около 7 минути са пиротехническа част с цветен дим, светлинни ефекти и музика.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от designboom magazine (@designboom)

