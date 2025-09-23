Парижкият център „Помпиду“, който притежава една от най-значимите колекции от модерно изкуство в света в една от най-прочутите модерни сгради на планетата, ще затвори врати за посетители в понеделник за основен ремонт, който ще продължи пет години.

Музеят, известен с многоцветния си екстериор, откритите тръби и ескалатори, привлича милиони посетители всяка година, които идват да се насладят както на архитектурата, така и на изкуството.

Снимка: iStock

Проектиран от архитектите Ренцо Пиано и Ричард Роджърс като отворено пространство за всички и кръстен на бившия президент Жорж Помпиду, починал през 1974 г., центърът отвори врати през 1977 г.

Постоянната му колекция затвори врати за посетители още през март, когато специалисти започнаха да премахват произведения от експозицията, включително картини на Франсис Бейкън или Фрида Кало и скулптури на Марсел Дюшан.

Понеделник беше последният ден, в който посетителите можеха да видят последната временна изложба, ретроспектива на германския художник Волфганг Тилманс, докато центърът не отвори отново около 2030 г.

Снимка: iStock

Музеят остана отворен извънредно до 23:00 часа с безплатен вход, а от 22 до 25 октомври ще бъде домакин на музикално-артистично шоу по повод седмицата на съвременното изкуство в Париж.

Премахването на азбеста, достъпността, сигурността и пълното препроектиране на интериора са част от програмата за основния ремонт на Центъра „Помпиду“.

Планира се и подобряване на климатичната защита с нова хидроизолация, с цел „намаляване на сметките за енергия с 40%“, заяви пред AFP Лоран Ле Бон.

Огромна тераса, отворена за публиката на седмия етаж, ще предлага зашеметяваща гледка към Париж.

Общата стойност на ремонта се оценява на 460 милиона евро, от които 280 милиона ще бъдат финансирани от френската държава.

За останалата част „100 милиона вече са осигурени и се надяваме да намерим останалите 80 в рамките на следващите пет години“, каза Ле Бон.

Саудитска Арабия е се включва във финансирането с 50 милиона евро.

