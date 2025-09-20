Емблематичните кули на катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Франция, отвориха отново за обществеността в събота - шест години, след като пожар унищожи части от историческата забележителност и принуди затварянето им, пише Ройтерс.

Това се случва след частичното отваряне на основната структура на катедралата през декември и бележи важен етап в мащабните реставрационни усилия на Франция.

Кулите, които бяха затворени след пожара на 15 април 2019 г., претърпяха мащабна реставрация.

Оригиналните каменни стълбища, водещи до кулите, са заменени с нови дървени.

Снимка: Ройтерс

Вътре в камбанарията масивната камбана Емануел - тежаща 13 тона и отлята през XVII век - отново виси на мястото си.

Макар и пощадена от пожара, дървените греди, които са я поддържали, са били унищожени и сега са построени отново.

Звукът на камбаната сега резонира отново, извиквайки литературните изображения на Виктор Юго в класическия му роман „Гърбушкото от Нотр Дам“.

Снимка: Ройтерс

Друга важна част от реставрацията беше реконструкцията на известната дървена покривна конструкция на катедралата, известна като „гората“ заради дървената си конструкция.

Напълно погълната от пламъци през 2019 г., сега тя е възстановена с помощта на над 1200 дъба, което е израз на прецизността, артистичността и сложността на реставрационните усилия.

Възраждането на „Нотр Дам“ се приветства като символ на устойчивост и като ценен пример за опазване и реставрация на наследството за света.

