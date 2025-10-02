Членове на самопровъзгласило се африканско племе са били изгонени от лагера си на общинска земя в Шотландските граници.
Тримата души, които наричат себе си Кралство Кубала, са отседнали в гориста местност близо до Джедбърг.
Племето е излъчило изгонването на живо в TikTok в четвъртък сутринта, пише Би Би Си.
Групата преди това е заявила, че си връща земя, открадната от предците им преди 400 години, и е отказала да признае правомощията на съдилищата да ги изгони.
Конвой от полицаи, шерифски служители и служители на имиграционната служба се придвижиха в лагера около 8:00 часа.
Полицейски кордон беше на място от ранните часове. Кофи Офе, 36-годишен мъж от Гана, който се описва като крал Атехене, и „прислужницата“ Каура Тейлър от Тексас бяха оковани с белезници от имиграционните служители. Разбира се, че са арестувани по подозрение за имиграционни престъпления. Жан Гашо, 43-годишна, която е родом от Зимбабве и нарича себе си кралица Нанди, също е задържана.
