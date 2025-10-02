„Крал“ Атехене от Гана, „кралица“ Нанди от Зимбабве и прислужницата им Каура Тейлър от Тексас отказали да признаят решенията на съда

Изгониха тримата души на племето „Кралство Кабула“, настанили се в шотландска гора, „открадната от предците преди 400 г.“

Членове на самопровъзгласило се африканско племе са били изгонени от лагера си на общинска земя в Шотландските граници.

Тримата души, които наричат ​​себе си Кралство Кубала, са отседнали в гориста местност близо до Джедбърг.

Племето е излъчило изгонването на живо в TikTok в четвъртък сутринта, пише Би Би Си.

Снимка: Getty Images

Групата преди това е заявила, че си връща земя, открадната от предците им преди 400 години, и е отказала да признае правомощията на съдилищата да ги изгони.

Конвой от полицаи, шерифски служители и служители на имиграционната служба се придвижиха в лагера около 8:00 часа.

Полицейски кордон беше на място от ранните часове. Кофи Офе, 36-годишен мъж от Гана, който се описва като крал Атехене, и „прислужницата“ Каура Тейлър от Тексас бяха оковани с белезници от имиграционните служители. Разбира се, че са арестувани по подозрение за имиграционни престъпления. Жан Гашо, 43-годишна, която е родом от Зимбабве и нарича себе си кралица Нанди, също е задържана.

