Иван Юруков и Мира Радева бяха отстранени от Имението на тайните в най-новия риалити формат на bTV – „Traitors: Игра на предатели“.

Актьорът бе „убит“ от тримата „предатели“ – Даниел Бачорски, Невена Бозукова – Неве и Георги Янев – след първия им таен конклав, а социоложката бе „прогонена“ от останалите участници на кръглата маса.

„Моята теория се потвърди. Избрах да намеря начин да намекна на Дани Бачорски, че знам. Надявам се да съм успял да подскажа на някой от праведните кои са предателите“, заяви Иван преди да напусне Имението на тайните.

Малко по-късно се състоя и първото прогонване от кръглата маса, на която участниците трябваше да посочат името на този от тях, когото подозират за „предател“.

След напрегнати дискусии, изпълнени с взаимни обвинения, гласовете се разделиха основно между Мира Радева и Мирела.

Първоначалното равенство доведе до прегласуване, на което социоложката събра най-много гласове и бе принудена да напусне играта. Разкритието, че тя е „праведна“, предизвика шок и разочарование сред останалите, които осъзнаха, че са допуснали първата си сериозна грешка.

„Traitors: Игра на предатели“ продължава във вторник вечер (23 септември) от 20:00 ч. по bTV с трети епизод, в който зрителите ще станат свидетели на невиждано до този момент разединение между тримата „предатели“ и поредна изненада за участниците, които ще са изправени пред труден избор.

