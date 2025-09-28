Гигантски звезди с черни дупки в тях може би са засечени за пръв път, съобщава уебсайтът „ScienseAlert“.

Според нов анализ на мистериозен „малък червен обект“ (LRD), наречен Скалата, тези необясними светлини може да са свръхмасивни черни дупки, обвити в гъсти облаци от газ — подобно на атмосфера, която обгръща звезден център.

Това е изящно обяснение на проблем, с който астрономите отдавна се сблъскват: рязък спад в светлинния спектър на LRD обектите, който кара галактиките в ранната Вселена да изглеждат по-стари, отколкото е възможно според стандартните модели.

„Заключаваме, че светлината в оптичния и близкия инфрачервен спектър на Скалата не може да произхожда от масивно, еволюирало звездно население с изключително висока звездна плътност,“ пише екипът, воден от астрофизика Анна де Грааф от Института „Макс Планк“ по астрономия в Германия.

„Най-вероятният модел е този на ярък йонизиращ източник, потъмнен от плътен, абсорбиращ газ в близост. Единственият модел, който може да възпроизведе както силата, така и формата на наблюдавания Балмеров скок, е така наречената звезда черна дупка.“

Какво е Балмеров скок?

Балмеровият скок представлява рязко изменение в спектъра на даден обект в ултравиолетовата част на спектъра — от едната страна на линията интензитетът на светлината рязко спада.

Тази характеристика се дължи на поглъщане на светлина от водородните атоми, пише БГНЕС.

Силен Балмеров скок обикновено се наблюдава в галактики, доминирани от звезди от тип A, които са с точно такава температура, че да поглъщат светлина в нужната дължина на вълната.

Проблемът е, че за да доминират тези звезди, галактиката трябва да е достатъчно стара, така че по-масивните звезди от тип O и B вече да са изчезнали. Това предполага период без формиране на нови звезди — нещо, което изглежда твърде рано да се е случило само 600 милиона години след Големия взрив.

Какво прави „Скалата“ толкова необикновена?

Светлината от този обект е пътувала 11.9 милиарда години, а Балмеровият му скок е най-отчетливият, наблюдаван досега при LRD обект.

„Екстремните свойства на Скалата ни принудиха да се върнем на чертожната дъска и да разработим изцяло нови модели,“ обяснява де Грааф.

Екипът отбелязва, че спектърът на Скалата изглежда повече като този на една звезда, отколкото на цяла галактика.

Какво е звезда черна дупка?

Създаденият от учените модел, наречен звезда черна дупка, представлява свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща материя чрез акреционен диск. Обвита е в гъст слой от водороден газ, който абсорбира и променя излъчваната светлина. Подобно на звезда, обвита в гореща плазма, но в центъра ѝ няма ядрен синтез, а черна дупка, която загрява околния газ.

Симулациите показват, че този модел точно възпроизвежда спектъра, наблюдаван в Скалата, което подсказва, че поне част от ранните червени обекти (LRDs) може да са черни дупки, които се представят за галактики.

Засега това е само теория. Предстои да се докаже дали наистина съществуват звезди черни дупки, как възникват и еволюират, както и какви още отличителни характеристики биха имали.

Но ако се окаже вярно, това ще разреши част от загадката на LRD обектите, без да се нарушават съществуващите космологични модели.

„Скалата е най-силното доказателство досега, че Балмеровият скок и спектърът в оптичния до инфрачервения диапазон при LRD обектите могат да бъдат доминирани от активни галактически ядра (AGN), а не от еволюирало звездно население,“ пишат изследователите.

Благодарение на наблюденията с телескопа Джеймс Уеб, които покриват голям диапазон от дължини на вълните, Скалата се превръща в идеален тестов случай за бъдещи модели на AGN и звезди черни дупки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK