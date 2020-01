Мika и Rag’n’Bone Man пристигат в България със своите първи концерти у нас в първия ден на фестивала за съвременна музика „Франкофоли“, който тази година ще се проведе на 19 и 20 юни в София.

Световните поп звезди ще се качат на сцена на 19 юни, а през февруари ще бъдат обявени и останалите участници в тазгодишното музикално събитие.

Една от изненадите на „Франкофоли“ тази година е новото място на провеждането му. След пет успешни издания в Благоевград, от 2020-а за първи път огромната сцена на летния фестивал ще бъде построена в Парка на столичното летище.

До момента в българските издания на френския фестивал се включиха едни от най-популярните по света френски и международни артисти, сред които ZAZ, Нувел Ваг, Джипси кингс, Патрисия Каас, DJ Боб Синклер, Имани, LP, Кенджи Жирак, Метр Гимс и др.

За Rag’n’Bone Man

Британецът Rag’n’Bone Man е една от големите сензации на световната музикална сцена през последните години. Истинското му име е Рори Греъм, но за милиони фенове по света е известен под артистичния си псевдоним Rag’n’Bone Man.

Сингълът му Human достига до №1 в чартовете на няколко държави – Швейцария, Белгия, Австрия и Германия и парчето прави британския изпълнител популярен по цял свят. В същата година се появява и първият му студиен албум, също носещ името Human.

Популярността на младия екстравагантен британец на световната сцена расте, той става любимец на публиката и бързо се изстреля към върховете на музикалните класации, а клипът на Human събра милиони гледания в социалните мрежи и YouTube. През 2017 и 2018 г. стана носител на няколко награди БРИТ.

За Mika

През 2006 г. Mika записва първия си сингъл Relax,Take It Easy, а след това албумът Life in Cartoon Motion през 2007-а, който бързо става популярен в цяла Европа, номер едно в Англия, Белгия и Швейцария, оглавява продажбите на албуми във Франция същата година и достига 5 милиона продадени кория в цял свят.

Следват няколко години на бърза и шеметна кариера и турнета в САЩ, Канада и цяла Европа. Появата на втория му албум, а след това и на третия правят Mika световна звезда. Често го сравняват с Фреди Меркюри не само заради приликата в тембъра, но и заради екстравагантния му вид и начин на живот на сцената и в живота.

Последният му албум излиза през есента на миналата година и носи заглавието My Name Is Michael Holbrook - неговото истинско име. Концертът на Mika на „Франкофоли“ е част от европейското турне на певеца, което до лятото има планирани участия в Италия, Холандия, Франция, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Канада.

Билетите за събитието са в продажба от 29 януари на цени от 90 лева за един ден на фестивала и 130 лева – фестивален пас за двете вечери. Първите 1000 билета могат да бъдат закупени на преференциална цена от 100 лева до изчерпването им.