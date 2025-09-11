Хип-хоп легендите Delinquent Habit са вече в България за концерта тази вечер в София. Те са идвали няколко пъти у нас и за пореден път ще ги видим на сцената в "Маймунарника" в Борисовата градина.

"Хей, София! Току-що пристигнахме. Елате в "Маймунарника" тази вечер без извинения... Дъждът не ни спира – ще пием текила и ще пускаме хип-хоп, за да се забавляваме цяла нощ", написаха те във Фейсбук, публикувайки снимка от столичен хотел.

Kато специален гост към шоуто на групата ще видим и легендарният Sick Jacken от Psycho Realm.

Освен познатите хитове на групата като Tres Delinquentes, Lower Eastside, This Is L.A., Return of the Tres, Feel Good, California, ще очакваме и тракове от Sick Jacken.

Delinquent Habits е американска хип-хоп група, създадена в Норуок, Калифорния, през 1991 г. Те са известни с рапа си с латино влияния, който е едновременно мелодичен и хардкор.

Първият им албум е продуциран от Сен Дог, член на Cypress Hill, и включва гостуващи участия на самия Сен, както и на пуерториканския рапър Hurricane G от Ню Йорк.

Вторият им албум Here Come the Horns отново включва Сен Дог, както и брат му - пионерът на латино рапа Mellow Man Ace.

Мелодичната Merry-Go-Round включва участието на певицата Michelle Belle. Групата решава да се фокусира повече върху хардкор рапа в четвъртия си албум Freedom Band.

Delinquent Habits първоначално са в състав от две MC-та – Kemo The Blaxican и Ives Irie, както и продуцентът и DJ O.G. Style.

Поради това групата често е наричана Los Tres Delinquentes (на испански „тримата престъпници“). Като трио те продават над 1 милион копия от сингъла си Tres Delinquentes, издаден през 1996 г.

Впоследствие получават голямо внимание от MTV и медиите. Дебютният им албум и вторият им албум са продуцирани от Пол Стюарт и Сен Дог. Продадени са почти 1 милион копия от Delinquent Habits. Те са сравнявани със Cypress Hill.

Kemo напуска групата скоро след завършването на албума Freedom Band, за да се посвети на соло кариера, в която постига значителен успех. През 2004 г. издава дебютния си албум, озаглавен Simple Plan.

На негово място идва певицата Мишел Бел, която преди това е участвала в някои от песните на групата. През 2016 г. тя издава дебютния си албум, озаглавен Nothing More, Nothing Less. Около пет години след напускането на Kemo O.G. Style също напуска групата.

Delinquent Habits идват в "Маймунарника" в състав Ives Irie, DJ Invincible и Sick Jacken.

