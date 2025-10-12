Тази история е от Италия, от едно очарователно средновековно планинско градче. Характерно с гледката, създадена от къщите, разположени толкова близо една до друга, че изглеждат като прегърнати. През последните дни обаче истинската атракция там стана Маргерита Чарлета, 94-годишна дама, която спечели сърцата на целия свят.

Скрито планините на Абруцо в централна Италия и прочуто с езерото си във форма на сърце Сканно е увековечено в снимки от най-известните международни фотографи. Тесните му улици са лабиринт от палати, разположени до скромни каменни жилища.

Днес Сканно е не само място с ценно културно наследство, но и жив и съвременен символ, който продължава да вдъхновява нови истории. Една от тях е за 94-годишната баба Маргерита.

Без смартфон и Wi-Fi, хората около нея й разказват за успеха й, четейки на глас коментари, статии и съобщения, изпълнени с обич. Маргерита Чарлета се превръща несъзнателно в знаменитост благодарение на интервю, което се разпространи в социалните мрежи и събра десетки хиляди харесвания и сърдечни послания от цяла Италия и чужбина.

Днес тя е последният човек, който с гордост носи вековните традиционни дрехи на Сканно всеки ден и споделя, че нищо никога не я е спирало да облича носията всеки ден - докато работи на полето, така и по време на празници, дори въпреки неодобрението на съпруга ѝ.

През 1949 г., на 18-годишна възраст, тя започва да носи традиционната женска носия на Сканно, заедно с други жени от града, и оттогава я носи всеки ден - тъмна вълнена рокля с дълги черни ръкави и памучна лента за глава.

Векове наред това е било едно от двете облекла, носени от жените в Сканно. Едното е мрачното, ежедневно облекло за работа на полето и домакински задължения. Другото е по-изтънчено, бродирано костюмче дълга плисирана пола и прилепващ корсаж от черно кадифе, бродирано със злато и украсено около врата. Отгоре се слага престилка от лен или коприна, а отдолу - бяла риза. Косата е прибрана под шапка, която придава на жената елегантен вид, а роклята се съчетава с традиционни златни или сребърни бижута.

Носията е истинско бижу, което отразява социалния статус и се носи в неделя в църквата, както и по време на празници и религиозни тържества.

Днес Маргерита привлича стотици туристи в планинското градче. Те обикалят селото в търсене на Нонна Маргерита, а когато най-накрая я намерят позират за селфита с нея. Маргерита споделя, че е просто една нормална баба, която се гордее със селските си корени и се съпротивлява на вниманието.

Маргерита е родена в Сканно и никога не е напускала селото. Тя е свидетел на огромни промени през годините. От процъфтяващ град, със заможни земеделски семейства, които строят имения, църкви и фонтани, днес градът има само 1600 жители.

Живее в същата каменна къща и въпреки напредналата си възраст продължава да се справя с ежедневните си задачи без чужда помощ. Когато внуците й идват, тя им приготвя ръчно изработени паста сфоля и ньоки с листа от ряпа, местен специалитет в Абруцо, който е известен с домашната си кухня.

В Сканно обичат да възраждат традиции от миналото. Една от тях е и възстановката на древния сватбен ритуал Катеначо, който всяка година на 15 август връща на селото и неговите посетители автентичен фрагмент от историята и традициите.

Жителите на селото се обличат в сватбени носии и дефилират из тесните калдъръмени улички под звуците на традиционна музика. Празник на традиционната носия на Сканно, която от 2022 г. е в списъка за признаване като обект на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

