Серийните убийци винаги са предизвиквали сериозен интерес в аудиторията, но историята на японската „черна вдовица“, без да се преувеличава, може да се нарече необикновена.

През 2013 г. 75-годишният Исао Какехи се запознава с вдовицата Чисако.

Двамата се събират благодарение на агенция, свързваща самотници. За два месеца двойката се жени и заживява заедно в Киото, където стартират общ бизнес за оризови кексчета, пише Си Ен Ен.

Щастието им не трае дълго и няколко месеца по-късно мъжът става четвъртата и последна жертва на „черната вдовица“. Чисако е осъдена на смърт за убийството на трима от романтичните ѝ партньори и опита да отнеме живота на четвърти.

