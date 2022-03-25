16-годишно момче от Оксфорд е обвинено, че ръководи кибер престъпната група Lapsus$. Според британската полиция хакерските атаки на ОПГ-то са довели до натрупване на състояние от 14 милиона долара в биткойни, пише Би Би Си.

Тийнейджърът е бил предаден на властите от други хакери. Те разкрили името, адреса и снимки от профилите му в социалните мрежи. Кибер групировката била отговорна за редица случаи на хакване и искане на откупи в биткойни.

Момчето работело под онлайн псевдонимите White или Breachbase и се смята. Пострадали са редица големи компании в технологичния бизнес, сред които и Microsoft.

От лондонската полиция съобщават, че момчето е на 16 години, с аутизъм. То посещавало училище за деца със специални образователни потребности в Оксфорд.

Пред Би Би Си бащата на момчето коментира, че семейството въобще не било наясно с нелегалните занимания на сина си, но той бил „изключително добър с компютрите“. „Винаги съм мислел, че просто играе игри“, казва бащата.