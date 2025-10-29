Почти 40 години след ядрената катастрофа в Чернобил, бездомни кучета все още бродят из забранената зона. Природозащитници направиха зловещо откритие.

Бездомните кучета са потомци на домашни любимци, изоставени от собствениците им по време на евакуацията от Чернобил през 1986 г.

View this post on Instagram A post shared by Dogs of Chernobyl Official (@dogsofchernobyl1)

От 2017 г. организацията с нестопанска цел „Кучетата на Чернобил“ се грижи за приблизително 700-те животни. Те се хранят и получават медицински грижи в забранената зона на площ от близо 30 квадратни километра.

„В момента сме на място, за да уловим кучета за стерилизация и попаднахме на три кучета, които са напълно сини“, посочват от организацията.

„Не знаем причината и се опитваме да ги заловим, за да разберем какво се случва“, посочва се говорител на организацията.

Защо козината на трите кучета е посиняла, все още не е установено.

Д-р Дженифър Бец, ветеринарен директор на програмата „Кучетата на Чернобил“, има предположение.

„Тези кучета се страхуват изключително много от хора, напразно се опитахме да ги хванем. Изглежда обаче, че са се търкаляли във вещество, което се е натрупало в козината им“, посочва той.

„Подозираме, че това вещество е дошло от стара преносима тоалетна. Не успяхме обаче да потвърдим окончателно подозрението си“, коментира още специалистът.

Очаква се по-нататъшни изследвания да ни помогнат да разберем как кучетата са успели да оцелеят в условия на изключителна радиационна опасност.

Резултатите от тези изследвания могат да бъдат важни за научното разбиране на адаптацията на животните към замърсена среда и потенциално да насочат към ефектите от радиационното замърсяване върху живите организми.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK