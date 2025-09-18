Безкомпромисна, тиха, истинска актриса. Така почитатели и колеги определят днес Катя Паскалева, 80 години след нейното рождение.

Снимка: bTV

Тя е родом от Петрич, но покорява българската сцена, големия и малкия екран с над 80 роли. Сред тях са Стефка от „Вилна Зона“, Лиза от „Звезди в косите“, Мария в иконичния филм на Методи Андонов – „Козият рог“.

„Катя попадна на точното място в точното време... Тя беше наистина забележителна в тази роля“, каза актьорът Стефан Мавродиев.

Той си партнира с Катя Паскалева в „Козият рог“, но далеч не само. Те са били и близки приятели в живота.

„Ние се разбирахме идеално, щото бяхме на един акъл... Не е била проклета, беше много блага, много приятна... , но държеше на своето много“, обясни още Мавродиев.

На столична сцена Катя Паскалева играе в „Театър София“ и Сатиричния театър, а пред „199“ и днес стоят нейните отпечатъци.

Именно Стефан Мавродиев играе заедно в последната постановка на Катя Паскалева, преди да ни напусне на 56-годишна възраст с диагнозата рак.

Снимка: bTV

„Да си мислим, че сме звезди, това са пълни глупости, това е жалка работа за мене.

Тя беше доста дистанцирана от шума. Не го обичаше“, спомня си актьорът.

Именно на тишината и живота на Паскалева с Георги Божилов - Слона разказват книгата и филмът на журналиста Георги Тошев.

Снимка: bTV

„Катя беше тих и безкомпромисен човек. В края на живота си съдбата ѝ отне най-ценното оръжие и средство на една актриса - гласа. И Катя пишеше бележки“, каза Георги Тошев, журналист, автор на „Катя Паскалева - Тишина от думи“.

Най-скорошният повод да си припомним за Катя Паскалева е на 23 септември в София, когато ще бъде представен филмът „Катя и Слона. Техният Пловдив“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK