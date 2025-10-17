Изящен златен пръстен с уникална изработка откриха археолозите на хълма Трапезица във Велико Търново. Находката е от XIII–XV век и вероятно е принадлежала на високопоставена дама от Средновековието.

Снимка: bTV

Накитът е изключително рядка находка – изработен е с техника, при която гравирани участъци се запълват с тъмна сплав за декоративен ефект. Според археолозите пръстенът е принадлежал на жена от висшия слой на средновековното общество.

Тази година археолозите проучват южната част на крепостта, където са разкрити три средновековни сгради с няколко нива настилки, датирани от XIII до XV век. През октомври археолозите попадат на още две уникални находки. Повече за откритията вижте. Пръстенът е открит при разкопки в една от най-големите сгради в южната част на крепостта, където археолозите проучват три строителни нива.

„Именно в рамките на тази жилищна постройка излезе тази много приятна и хубава находка – един златен пръстен, представителен, аристократичен пръстен на една златна дама. С много добра изработка, с много рядък тип. Интересен факт е, че той даже е бил надписан – на тила на плочката има графит с буквата "Н" и още една, която се надяваме да прочетем“, каза доц. д-р Деян Рабовянов, ръководител на обекта.

Снимка: bTV





Трапезица остава един от най-богатите археологически обекти в страната. Доц. Рабовянов посочва, че именно тук се откриват едни от най-богатите архитектурни пластове в старопрестолния град:

„Вчера излезе една много рядка за България находка – това е един калъп за отливане на коланни апликации. Той е изключително добре запазен, голям, каменен, с изключително фина гравировка. А днес имахме късмет да открием една фрагментирана икона от калаена ловна сплав, която е с изображение на евангелист Лука."

Археологическият сезон на Трапезица продължава до средата на ноември. На терен работят два екипа от общо 30 археолози, студенти и общи работници.

