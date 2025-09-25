Окръжна прокуратура – Ямбол задържа за 72 часа жена, обвинена в умишлено убийство на 42-годишен мъж. Инцидентът е станал на 25 септември в село Зимница, община Стралджа.

По време на разследването е установено, че между обвиняемата и пострадалия възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца.

В един момент Р.Я. е нанесла удар с нож в областта на гърдите на мъжа. Получената рана е довела до смъртта му.

Действията ѝ са квалифицирани като умишлено убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

