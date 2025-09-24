dalivali.bg
България

Има задържан за жестокото убийство на екопътека край Смолян

Той е проследил и намушкал с нож партньора на бившата си, а нея закопчал с белезници

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:48 ч. 24.09.2025 г.

42-годишен мъж е задържан по досъдебно производство на Окръжната прокуратура за извършено убийство на екопътека край град Смолян. 

На 23 септември в района на Чепеларе, близо до горска хижа, при проведени оперативни мероприятия от полицейски служители около 21 ч. Н.Н. е бил установен и задържан. Мъжът се издирваше за извършено умишлено убийство. Той не е оказал съпротива по време на задържането.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември вечерта Н.Н. се намирал на екопътека „Невястата“ в землището на Смолян. Целта му била да срещне П.Х., на 40 г., за когото знаел, че се придвижва в района заедно с неговата бивша приятелка. 

Убит с няколко прободни рани: Прокуратурата потвърди за тежкото престъпление в Смолян

Към 20:30 ч. той забелязал, че двамата се връщат по екопътеката и се отправят в посока близкия паркинг. Без да разговаря с тях, Н.Н. ги напръскал с лютив спрей в очите, след което извадил нож и нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на П.Х. Съборил жената на земята и поставил белезници на ръцете ѝ. След това се оттеглил от местопроизшествието и се укрил.

Жената, която е придружавала П.Х., не е пострадала. Тялото на починалия мъж е било открито на 22 септември сутринта от гражданин, който е подал сигнал на тел. 112. Установено е, че П.Х. е починал от остра кръвозагуба.

Полицаи свалиха на ръце тялото на мъжа, открит мъртъв нa екопътека

Н.Н. е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Днес Окръжна прокуратура-Смолян ще му повдигне обвинение за извършено умишлено убийство.

С постановление на наблюдаващия прокурор той ще бъде задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването.  

