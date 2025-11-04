Жена от Кърджали е със счупена челюст, а травмата е причинена в условията на домашно насилие.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали, цитирана от БТА.

От полицията уточниха, че жената е настанена за лечение в кърджалийската болница.

Телесната повреда е била нанесена от мъжа, с когото пострадалата е живеела на семейни начала. Нападната е вчера – 3 ноември, около 18:30 часа.

По случая е образувано досъдебно производство срещу извършителя, който е жител на община Стамболово, област Хасково.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, по Закона за МВР.

Районната прокуратура в Кърджали отчита ръст през последните две години на преписките и досъдебните производства, касаещи домашно насилие, наблюдавани от тях. За 2024 г. те са 105, а по 98 от наблюдаваните дописки има решения.

Повдигнати са десет обвинения и са решени общо 27 досъдебни производства. Осъдените с влязъл в сила съдебен акт са 13 – три с ефективно лишаване от свобода, две с условни лишавания от свобода и осем глоби.

