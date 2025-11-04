dalivali.bg
Шамарът след ПТП: Жената е със счупен череп, нападателят е задържан под стража

Мъжът получи обвинение за средна телесна повреда

Публикувано в  10:31 ч. 04.11.2025 г.

Мъжът, ударил шамар на жена след ПТП, е с обвинение за причиняване на средна телесна повреда и е задържан под стража. Това заяви пред журналисти говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) Николай Николаев.

„Пострадалата жена е била в тежко състояние. Става въпрос за проникване в черепната кухина, т.е. за счупен череп и за разстройство на здравето, временна опасност за живота“, съобщи Николаев, цитиран от БГНЕС. 

Лицето е установено, задържано и обвинено за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди и с определение на Софийски районен съд (СРС) от вчера вечерта, може би след 18 ч., той е задържан постоянно с мярка задържане под стража. 

Левон Хампарцумян: Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин

„Обвинението, което сме повдигнали, е със следния механизъм – удар с ръка, шамар, при което пострадалата губи равновесие, пада с тежест на собственото тяло назад и си удря главата в теменната област. Това е механизмът, който сме инкриминирали“, добави говорителят на СРП. 

Разследването по случая продължава.  Няма данни мъжът да е оказал съпротива при задържане.

„Доколкото ми е известно в хода на съдебното производство той е изявявал искрено съжаление за случая“, допълни Николаев. 

Мъжът не е осъждан и няма данни за висящи досъдебни производства. 

Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София

Попитан към настоящия момент състоянието на жената какво е, говорителят на СРП помоли този въпрос да бъде зададен към медицинското заведение, в което е настанена пострадалата жена. „Това, което имахме като данни последно по делото е, че нараняванията са причинили тези цитирани от нас увреждания, но няма по-тежки настъпили усложнения към онзи момент“, каза още той.

