Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Сандански предаде на съд мъж, привлечен към наказателна отговорност за извършени престъпления – закана с убийство, причиняване на телесна повреда, неизпълнение на съдебна заповед.

Обвиняемият около 15 години е живял във фактическо съжителство с със своята партньорка. През 2023 г. двамата сключили брак, като заедно с двете си деца живеели в Сандански.

През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над съпругата си. Тя подавала жалби в полицията, които впоследствие оттегляла, за да продължи да живее с него заради децата им.

Вечерта на 15 март тази година мъжът поискал пари от съпругата си, за да си купи наркотик, но тя му отказала. Около 03,00 ч. я събудел и отново настоял за пари. Проявил агресия, като хванал жената за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето.

Напуснал жилището, след като жената се обадила на телефон за спешни случаи 112.

Обвиняемият се е върнал около 06:00 часа, изблъскал със сила входната врата и влязъл в жилището. Нанесъл побой на жената, удряйки я с ръце в областта на лицето и тялото, в резултат на което ѝ били причинени телесни увреждания - отоци, рани, кръвонасядане, синини.

След пореден сигнал за извършено домашно насилие местопроизшествието било посетено от полицейските служители, които задържали мъжа.

Пострадалата жена е подала в съда молба по Закона за защита от домашно насилие, а впоследствие и молба за развод.

Обвиняемият е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище в Сандански.

Въз основа на издадена заповед за защита той се задължавал да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо пострадалата, да я приближава и да осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

На 25 април тази година мъжът не изпълнил съдебната заповед, като посетил местоработата на жената и поискал от нея да оттегли жалбата в полицията за упражненото физическо насилие над нея.

Предстои делото да продължи в съда.

