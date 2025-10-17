dalivali.bg
София
Бити и унижени: Двама синове посегнаха на майките си в един и същи ден в София

Нападателите са задържани

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  11:16 ч. 17.10.2025 г.

 

 

Само за ден прокурори при Софийска районна прокуратура привлякоха към наказателна отговорност двама мъже, нанесли телесни повреди на майките си.

Първият случай е от 15 октомври около 21:30 ч. в жилище в гр. София. Обвиняемият е нанесъл лека телесна повреда на 79-годишната си майка. Той е стискал и усуквал ръцете на жената, вследствие на което ѝ е причинил множество кръвонасядания.

На същата дата в апартамент в град София, друг мъж е нанесъл множество удари с юмруци в главата и тялото на майка си и я е и дърпал за косата, като ѝ причинил лека телесна повреда.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случаите са образувани две досъдебни производства. С постановления на наблюдаващите прокурори двамата мъже са задържани за срок до 72 часа.

Съдят 22-годишен, пребил бившата си приятелка и я захвърлил на черен път

Предстои да бъдат внесени искания в съда за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

