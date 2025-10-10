Окръжна прокуратура-Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу 22-годишен млад мъж, който преди година отвлече бившата си приятелка и я преби, оставяйки я в безпомощно състояние. Тревожен ръст на домашното насилие през последните месеци отчитат от полицията.
Преди да извърши престъплението, Богдан Д. и Ивана С. живеели на семейни начала във Великобритания, след което се върнали в България. Младият мъж започнал да проявява агресивно поведение под въздействието на алкохола. Жената го напуснала, но той продължил да търси контакт с нея.
На 16 октомври миналата година Богдан отишъл в дома на бившата си приятелка в град Кресна и използвайки физическо насилие, както и закана за убийство, успял да я качи в автомобила си. На черен път извън града той пребил младата жена, оставяйки я в безпомощно състояние. Ивана успяла да се обади на близките си, които подали сигнал в полицията. След проведени издирвателни действия насилникът е бил задържан и привлечен към наказателна отговорност.
Случаите на домашно насилие се увеличават тревожно в областта. Само през последното денонощие две жени са подали жалби срещу мъжете, с които живеят на семейни начала. Единият сигнал е от благоевградското село Рилци, а другият-от петричкото село Ръждак.