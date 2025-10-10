Окръжна прокуратура-Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу 22-годишен млад мъж, който преди година отвлече бившата си приятелка и я преби, оставяйки я в безпомощно състояние. Тревожен ръст на домашното насилие през последните месеци отчитат от полицията.

Преди да извърши престъплението, Богдан Д. и Ивана С. живеели на семейни начала във Великобритания, след което се върнали в България. Младият мъж започнал да проявява агресивно поведение под въздействието на алкохола. Жената го напуснала, но той продължил да търси контакт с нея.