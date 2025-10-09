Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 31-годишен мъж, заканил се с убийство на майка си и на жена си, и им нанесъл телесни повреди.

На 7 октомври около 13 ч. в къща в София обвиняемият се заканил с убийство на майка си, като ѝ казал: „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“ и ѝ притиснал и усукал дясната ръка. Той причинил лека телесна повреда на жената.

Обвиняемият се заканил с убийство и на жената, с която има две деца и живее във фактическо съпружеско съжителство, като ѝ крещял: „Аз ще те наръгам! Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“.

След това удрял жената в рамото и причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания „лишаване от свобода“.

Мъжът е извършил деянията, докато е в изпитателен срок на предходно осъждане. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

