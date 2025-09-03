Между 15 и 20 градуса са температурите в момента. Днес времето ще е предимно слънчево. Следобед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони не са изключени и интензивни явления.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток - югоизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса.

Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 25°.

И през следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и краткотрайни валежи само на отделни места.

Дневните температури ще останат високи за тази част на годината - все близки до 30 градуса.

