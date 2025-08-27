Затопляне и летни температури в сряда, 27 август

От сряда ще започне затопляне на времето. Ще бъде слънчево със слаб източен вятър. На места над северните райони ще се образува краткотрайна облачност, но валежи не се очакват.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса, за района на София - около 29.

По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 26 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а в вълнението на морето ще достига 3 бала.



В планините ще бъде слънчево, с умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра - около 12.