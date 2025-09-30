Ролята на Народното събрание е да дискутира проблеми, които са значими дългосрочно, и това е една от възможностите на днешната кръгла маса за проблема със затлъстяването - да се даде по-голяма и по-широка гласност. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова при откриването на кръгла маса в Народното събрание "(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването".

Председателят на парламента цитира статистика, според която над 40% от хората в България над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването, а всеки един от трима ученици е с проблем с теглото преди да е навършил 18 години. 

Снимка: Народно събрание

Наталия Киселова увери здравните експерти, че каквото е възможно, ще бъде направено от Народното събрание - от приемането на стратегията срещу затлъстяването през отделни инициативи на парламента. Ще се стремим да обръщаме внимание на този тих враг - застоялия начин на живот и неговите негативни последици, защото сърдечносъдовите заболявания са само една част от последиците на затлъстяването, каза още тя.

Затлъстяването убива повече хора от недохранването

Според Наталия Киселова дългосрочната превенция трябва да преминава през промени и ангажименти на образователната система от яслите до университетите не само с промяна в храненето и повече движение, но и с опасностите, които ни дебнат на всеки ъгъл, като вредни храни и застоялия начин на живот. Тя направи сравнение с преди 100 години, когато нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото днес се движим ние.

Това събитие трябва да покаже, че превенцията и разширяването на информираността са от ключово значение за преодоляване на проблема, който засяга немалка част от нашите сънародници, заяви председателят на парламента.

Снимка: Народно събрание

Председателят на Комисията по здравеопазването в Народното събрание проф. Костадин Ангелов се обяви за изработване на всеобхватна национална програма за борба със затлъстяването. Той цитира данни, че  България е на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните и на пето - при децата. Всеки трети ученик в училище има проблем със затлъстяването, посочи още проф. Ангелов.

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

Председателят на здравната комисия припомни, че миналата година беше приета Национална стратегия за здравето до 2030 г. и в нея борбата със затлъстяването е включено като  национален приоритет. Освен това близо 30% от населението на земята имат проблем с това заболяване, а това може да се определи като пандемия.

Снимка: Народно събрание

Във форума участваха още министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, председателят на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването проф. Волкан Юмук, почетният професор по медицина и бивш ръководител на Катедра по изследвания и управление на затлъстяването в Университета Алберта, Канада проф. Аря Шарма, лекари и специалисти по затлъстяване.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK