Наднорменото тегло не е проблем просто как изглеждаме естетически. Това е заболяване, което води до множество други заболявания. За първи път наднорменото тегло и затлъстяването убиват повече хора от недохранването.

Това заяви Гергана Паси, водеща на пресконференцията на тема "Непобедимите пандемии - Затлъстяването", по време на която специалисти обърнаха внимание на тази плашещо разрастваща се пандемия с тежки здравни, социални и икономически последици, предаде репортер на БГНЕС.

"Това е една от най-сериозните и подценявани кризи. България е на 6-то място по затлъстяване в Европа. Усилията, които полагаме, трябва да започнат от много ранна възраст. Затлъстяването не е просто проблем, то е заболяване. Крайно време е да се предприемат мерки в тази посока. Затлъстяването отваря вратата за над 200 други заболявания“, предупреди от своя страна д-р Цветалина Танкова - ръководител на Катедра по ендокринология в Медицинския университет в София.

Д-р Танкова отбеляза, че много от отключващите се проблеми се овладяват, но когато съществува контролирал над затлъстяването.

„Лечението не е само да намалим теглото, лечението е инвестиции в здравето, заяви тя.

Проф. Теодора Ханджиева-Дърленска препоръча навременната консултация с лекар-диетолог.

„Много е важно да се промени храненето. Нужни са добри хранителни навици и повишена физическа активност", добави тя.

Около две трети от пълнолетните българи страдат от наднормено тегло или от затлъстяване. При децата също се наблюдава притеснителна тенденция - 30 процента от първокласниците са с килограми над нормата. Тези данни представи пред "Хоризонт" проф. Теодора Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Тя е част от екипа специалисти, които препоръчват подготовката на Национална програма за борба със затлъстяването.

Проф. Дърленска цитира прогноза, според която ни очаква пандемично разпространение на затлъстяването, особено сред децата, при които то ще се увеличи с 60% през следващите 10 години. В повечето случаи това е генетично заложено, но е важен и начинът на живот, посочи специалистът по хранене:

"Добра физическа активност, много добър режим на хранене, и, разбира се, контрол на стреса".

"18 милиона души годишно умират по основна причина затлъстяването. То провокира появата на сърдечно-съдови заболявания. То води до увеличаване на шанса за други заболявания, какъвто например е диабетът", заяви проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Научното дружество по кардиология.

Председател на Българското дружество по гастроентерология проф. Красимир Антонов посочи, че черният дроб е орган, също засегнат от затлъстяването.

Относно социалните и икономически последици от затлъстяването в България, членът на УС "Коалиция затлъстяване" Аркади Шарков заяви: "Лечението на заболявания, свързани със затлъстяване, оказват значителен натиск върху здравните системи. Затлъстяването може да доведе до повишена заболеваемост, отсъствия от работа и понижен трудов капацитет. Затлъстяването може да намали качеството на живот поради съпътстващи здравословни проблеми, затруднена подвижност и социална стигматизация. Това може да засегне личните отношения и участието в обществени дейности".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK