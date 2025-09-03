В новата рубрика на "Тази сутрин" с Мария Савкова ще търсим отговорите на въпроса защо се увеличава броят на децата с наднормено тегло и затлъстяване.

До дни се очаква да бъде обнародвана новата наредба на здравното министерство за здравословното хранене на учениците. Тя дава инструкции какви продукти трябва да се предлагат в училищните столове и бюфети.

Какво трябва да е менюто?

Наредбата беше предложена за обществено обсъждане още в началото на годината, но заради огромния брой постъпили предложенията все още не е факт. От здравното ведомство обясняват, че промените са минимални.

Трябва да се използват пълнозърнести макаронените изделия, поне три вида пресни и сезонни плодове и зеленчуци седмично. Конфитюрът трябва да е само "екстра качество" и мармалад от плодове, т.е. без добавена захар.

Рибата и пилешкото трябва да се предлагат без кожа, свинското и телешкото месо - без тлъстини, каймата да е смляна на място.

Ученическите столове готвят по този рецептурник от 2012 г. Може да се сготви пиле с ориз, грах, леща и рецептите са съвсем традиционни.

Оказа се обаче, че няма данни колко ученици се хранят в училищните столове. И Министерството на образованието, и Столичната община опитаха да изготвят справка по молба на bTV.

От Столична община представиха данни, които обаче не са пълни. Ето какво показват те:

Отговорили са 120 общински училища от общо 175. От тях повечето имат стол. Записани са над 20 000 деца. Не е ясно каква част са те от всички ученици.

Цената на купоните варира между 4,20 лв. и 7,25 лв. за София. Като цяло впечатлението на директорите е, че на стол се хранят предимно малки ученици.

Какъв е ефектът от тези правила, след като не се прилагат върху всички ученици?

Според властите има ефект. Училището като институция предава и послание на учениците и родителите. В този смисъл - кои храни са полезни и кои са вредни.

Проблемът обаче е сериозен и в света, и в България и децата с излишни килограми са все повече и продължават да се увеличават.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи най-висок е делът на момчетата със затлъстяване във възрастовата група 5-9 години - 18,6%, според последните данни от анализа през 2020 г. Няколко години по-рано са били 11,8%.

Най-висок е делът на затлъстяване сред момичетата между 10 и 13 години - 16%. При предходното проучване са били 10,4%.

Родителите трудно приемат, че са допуснали грешка с храненето на децата и трудно се съгласяват да говорят публично за това. Ще ви срещнем с едно смело, задружно и любящо семейство, което преобръща целия си живот за часове.

Семейство Ефремови са неузнаваеми. От началото на годината тримата са отслабнали с общо 86 кг. Признават, че преди това са се хранили нездравословно и то в големи количества – пържени картофи, паста в изобилие, торти, сандвичи, пасти.

Никол започнала да трупа килограми през пандемията от коронавирус. В началото на годината се появили здравословни проблеми. Търсят помощ в Столичната педиатрия. Установява се, че вече страда от затлъстяване.

„За мен това беше провал. С цел да ѝ угодиш, да се чувства добре. Но защо с храната и аз не мога да си обясня. Има хиляди други възможности. Но да знаеш, че си навредил с храната и детето ти трябва да пие медикаменти и не се чувства добре – това беше стимулът“, разказва Ралица Ефремова.

Цялото семейство заедно променя начина си на живот. Ралица започва да готви всеки ден здравословно с традиционни български продукти. За всяко хранене семейството мери количеството храна, което всеки ще изяде.

В почивните дни правят походи в планината и се радват на свободата от излишните килограми.

Д-р Здравка Тодорова е лекарят, който изготвя менюто на Никол и следи състоянието ѝ.

„Изследванията през февруари не бяха добри. Установи се инсулинова резистентност, базална, стимулирана инсулинова секреция, нарушен глюкозен толеранс, които са усложнения на затлъстяването. Рискови фактори за развитие на диабет по-късно в живота“, обясни педиатърът.

Опитът на д-р Тодорова показва, че все повече деца, и във все по-ранна възраст имат проблеми с килограмите.

Най-често пациентите с наднормено тегло и затлъстяване търсят помощ в пубертета. Това е и възрастта, в която положението лесно може да излезе от контрол.

В опит да се обърне тенденцията още от 2008 г. здравните власти разработват наредби за храненето на децата. Сега предстои да бъде обновена тази за учениците.

„Основният акцент, върху който е стъпила наредбата, е да бъдат ограничени храни, които съдържат добавена сол, добавени свободни захари с цел да се осигури едно здравословно и балансирано хранене на учениците“, обясни Илия Тасев, директор на Дирекция "Обществено здраве" в Министерството на здравеопазването.

Фирми за ученическо и столово хранене се надяват в последния вариант на документа да бъдат изчистени объркващи изисквания.

Силвия Симеонова е един от големите представители в бизнеса. Впечатленията ѝ са, че до четвърти клас много от децата се хранят на стол, но в по горните класове вече по изключение.

„Храната ми е вкусна. Харесват я, хранят се. Някои не са виждали компот. Други не са яли супа. И в този ред на мисли се мъчим да ги научим да ядат топла храна и течна“, каза Силвия Симеонова.

Според здравното министерство наредбите са успешни, защото са забавили темпа на затлъстяване сред децата. Като главен координатор на съвета по "Хранене и диететика" проф. Веселка Дулева участва в разработването им.

„Също така е важно да се изгради и един режим – не само на хранене, но и на начин на живот, защото се оказва в едни последни научни публикации, че времето, прекарано в сън, също рефлектира върху затлъстяването. И ако детето не спи достатъчно, то е в по-рискова група“, обясни проф. Дулева.

Дни преди старта на новата учебна година Никол е готова да продължи с дисциплината. Посланието на семейство Ефремови е родителите да обърнат внимание на навиците на децата си.

