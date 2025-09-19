Затягане на колана в новия бюджет, вдигане на данъците, промяна на осигуровките - това препоръчват от Международния валутен фонд, за да не се стигне до сериозен дефицит.

МВФ препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки, според размера на доходите. Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо на максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.

За да се охлади бума на имотния пазар, МВФ препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата. Те отчитат и сериозното увеличение на заплатите в държавния сектор през последните години и смятат, че той трябва да бъде забавен.

Снимка: bTV

Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност. Управляващите са съгласни с повечето препоръки, но обявиха, че две от тях категорично няма да приемат.

Международният валутен фонд предупреждават, че ако финансовата дисциплина не бъде затегната, дори бюджетите с дефицит от 3 на сто скоро могат да са непостижими.

„Може да се стигне до ситуация, в която бюджетния дефицит да надхвърли 3% и през 2025 г., и през 2026 г, обясни Фабиан Борнхост от Международния валутен фонд.

Друга препоръка е минималната работна заплата да не бъде основа за редица други плащания. В момента с нея са вързани обезщетения за безработица, помощи за отглеждане на дете и други.

„Нашата позиция е, че трябва се намерят мерки, които да намалят разходите с 1% от БВП. Една от мерките, която ще ви помогне е да намалите растежа на заплатите е да отвържете някои плащания от минималната работна заплата“, обясни Борнхост.

Управляващите са съгласни с препоръките, но са категорични, че няма да изпълнят две от тях.

„Не бихме променили данъчното облагане на физическите лица, въвеждайки прогресивно данъчно облагане. Втората препоръка, с която не бихме се съгласили, е премахването на максималния осигурителен праг. Всичко останало, което казахте и което препоръчвате, ще бъде възприето в следващия бюджет“, каза Делян Добрев – председател на Комисията по бюджет и финанси в НС.



Според експертите, без значение дали сме съгласни, или не, през последните години разходите в бюджетите стават все по-големи.

„Има нужда от консолидация на бюджета, тоест свиване на дефицита. Трябва да започнем сега. С подготовката на бюджета за следващата година, а не да се отлага във времето“, обясни Петър Ганев – Институт за пазарна икономика.

Ганев не смята, че предложението за прогресивен данък ще проработи: „Често се коментира върху най-богатите, но опитът показва, че при прогресивен данък, при липса на максимален осигурителен доход, тази тежест падат върху всички и няма само най-богатите да я платят, а нормални работници в столицата и в други икономически центрове“.

По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро.

