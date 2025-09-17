dalivali.bg
София
Правителството предлага Кристалина Георгиева за награждаване с орден „Стара планина“

Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика

Снимка: Министерски съвет

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:51 ч. 17.09.2025 г.

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен, за нейния принос за повишаване репутацията на страната ни, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции, става ясно от решенията на Министерския съвет.

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор.

 

В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси. Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции. 

Росен Желязков: С приемането на еврото предстои нова страница пред българската икономика

Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път.

