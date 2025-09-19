За следващата година фискалната политика на България трябва да е политика на затягане на фиска. Това заяви ръководителят на Експертната мисия на Международния валутен фонд Фабиан Борнхорст в Комисията по бюджет и финанси в 51-ото Народно събрание.

Борнхорст отбеляза, че България има три много сериозни и важни постижения от началото на тази година – приемането на държавния бюджет, предоговарянето на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящото присъединяване към еврозоната.

„Годишният ръст ще бъде около 3%, като този ръст се стимулира от потреблението, което се подкрепя от повишаването на доходите, от облекчената фискална политика, също така и от кредитната експанзия. Безработицата е на рекордно ниски нива в момента в България, което означава, че пазарът на труда по отношение на работната сила е много затегнат и това го чуваме от различни страни, с които сме водили дискусии. Даваме си сметка за проблема“, каза той.

Борнхорст обясни, че това дава основание да се заключи, че икономиката се представя в момента над своя потенциал и това е един от факторите, поради които се наблюдава повишаване на инфлацията.

„Друг фактор, който подхранва инфлацията, е динамиката при възнагражденията и по-конкретно повишаване на минималната работна заплата, която е обвързана със средното възнаграждение на страната и води до индексация на заплатите в частния сектор“, поясни ръководителят на мисията на МВФ.

На фона на тази изключително динамично развиваща се икономика според него е редно да си зададем въпроса кои са оптималните фискални и икономически политики, които трябва да се следват.

В контекста на настоящото приемане на бюджета за 2026 г., Борнхорст заяви, че предвид цикличните развития в икономиката позицията на МВФ е, че за следващата година фискалната политика трябва да е политика на затягане на фиска.

„Нашата позиция и препоръка ще бъде, че е необходимо е да се идентифицират мерки, които да доведат до свиване на разходите с 1% от БВП, което може да бъде постигнато чрез съчетание от мерки както от приходната, така и от разходната част на бюджета“, обясни той.

Основното, по думите му, е, че подкрепата трябва да бъде пренасочена от подкрепа за потреблението към подкрепа за инвестициите.

Ръководителят на мисията на МВФ призова за овладяване нарастването на възнагражденията в публичния сектор и за „отвързване“ на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейното нарастване.

Като възможност за подкрепа на приходната част на бюджета Борнхорст посочи повишаването на данъците на недвижимите имоти и ускоряване събирането на акцизите.

Нещо, което ще помогне за укрепване на пенсионната система, е от 2026 г. да се повишат пенсионно-осигурителните вноски, заяви той и призова да бъде премахнат таванът на осигуровките, което ще стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи, както и да се гарантира механизъм, че плащането на по-високи осигуровки, означава един ден получаване на по-високи пенсии.

Ръководителят на мисията на МВФ поздрави правителството и парламента за много амбициозната програма, която България е приела и изпълнява като условия за разблокирането на средствата по ПВУ.

Старши икономистът от МВФ Вахрам Степанян обясни, че от обществото и от правителствата зависи каква ще бъде степента от тази прогресивност, която ще бъде въведена в данъчната система.

„Важно е НАП да подкрепи тези усилия чрез целенасочени мерки, така че да се намалят възможностите и вратичките за избягване на неплащането на данъци“, заяви той.

Подобряването на събираемостта на данъците е приоритет независимо дали България ще въведе прогресивно данъчно облагане, или не, допълни Борнхорст.

Председателят на бюджетна комисия Делян Добрев не е съгласен само с две от препоръките на МВФ – прогресивното данъчно облагане и с премахването на максималния осигурителен праг.

„Колегите от БСП мислят в тази посока, но нямаме консенсус и не бихме променили данъчното облагане на физическите лица, въвеждайки прогресивно данъчно облагане“, категоричен е той.

По думите му всичко останало ще бъде възприето в следващия бюджет.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK