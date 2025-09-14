dalivali.bg
София
сега Облачно 24°
20 Облачно 23°
21 Облачно 22°
22 Разкъсана облачност 20°
23 Слънчево 20°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Електронна, но на картон: Защо училища и градини продължават да искат хартиената здравна карта?

Здравно-профилактичната карта на хартия остава в историята

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  19:55 ч. 14.09.2025 г.

Личната здравно-профилактична карта за учениците и децата в детските градини вече е електронна. Но градини и училища продължават да изискват от родителите т. нар. "картон". 

Виолета е сред родителите, които са се редили на опашка пред кабинета на педиатъра, за да попълнят картона на сина ѝ.

"От училището ми казаха, че тъй като системата е нова, все още не са свикнали да работят с нея като всяко ново нещо в България – по-трудно навлизат нещата", казва пред bTV Виолета, майка на ученик в 7-ми клас. 

Часове до първия звънец. Заедно с децата в училище влизат и много промени

"Ние казваме – те са електронни – в училището казват – не, донесете ни хартиените, защото иначе няма да допуснем децата в училище. Така работата в лекарските кабинети се бави", казва д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар. 

"Трябва да отделим по 10-15 минути да попълваме 15 ваксини в един картон – информация, която е налична в системите", казва д-р Николова. 

Здравно профилактичната карта на хартия остава в историята. Отсега нататък всички данни, които се попълваха тук, ще бъдат достъпвани онлайн от здравните работници в училищата и детските градини

За да влязат в системата обаче медицинските сестри трябва да имат електронен подпис, обяснява директорът на столичната 184-та детска градина, според която именно това се оказва спънка в повечето случаи.

В семейство с три деца: Каква е емоцията часове преди първия звънец?

"Мисля, че общините са били пропуснати в тази информация, защото реално три министерства го подготвят това нещо, а работодателят на медицинските сестри, които са общините, е редно да осигури електронният подпис", казва Ариета Вичишта, директор на ДГ 184 "Мечо Пух" в София. 

За да бъде вписан онлайн профилактичният преглед на детето, той трябва да е направен след 1 януари тази година обясняват от здравното министерство.

"Към родителите да не се притесняват за това, че след като е обещано, данните ще бъдат предоставени на медицинските специалисти", казва Илия Тасев, директор на дирекция Обществено здраве в Министерството на здравеопазването.

Отпадат и контактните бележки след боледуване.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Възраждане“ с протест в центъра на София (СНИМКИ)

„Възраждане“ с протест в центъра на София (СНИМКИ)
Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)
С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?

С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?
„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе
Тревога в Полша: Вдигат бойни самолети във въздуха

Тревога в Полша: Вдигат бойни самолети във въздуха
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев