Електронна, но на картон: Защо училища и градини продължават да искат хартиената здравна карта?

Личната здравно-профилактична карта за учениците и децата в детските градини вече е електронна. Но градини и училища продължават да изискват от родителите т. нар. "картон".

Виолета е сред родителите, които са се редили на опашка пред кабинета на педиатъра, за да попълнят картона на сина ѝ.

"От училището ми казаха, че тъй като системата е нова, все още не са свикнали да работят с нея като всяко ново нещо в България – по-трудно навлизат нещата", казва пред bTV Виолета, майка на ученик в 7-ми клас.

"Ние казваме – те са електронни – в училището казват – не, донесете ни хартиените, защото иначе няма да допуснем децата в училище. Така работата в лекарските кабинети се бави", казва д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.

"Трябва да отделим по 10-15 минути да попълваме 15 ваксини в един картон – информация, която е налична в системите", казва д-р Николова.

Здравно профилактичната карта на хартия остава в историята. Отсега нататък всички данни, които се попълваха тук, ще бъдат достъпвани онлайн от здравните работници в училищата и детските градини

За да влязат в системата обаче медицинските сестри трябва да имат електронен подпис, обяснява директорът на столичната 184-та детска градина, според която именно това се оказва спънка в повечето случаи.

"Мисля, че общините са били пропуснати в тази информация, защото реално три министерства го подготвят това нещо, а работодателят на медицинските сестри, които са общините, е редно да осигури електронният подпис", казва Ариета Вичишта, директор на ДГ 184 "Мечо Пух" в София.

За да бъде вписан онлайн профилактичният преглед на детето, той трябва да е направен след 1 януари тази година обясняват от здравното министерство.

"Към родителите да не се притесняват за това, че след като е обещано, данните ще бъдат предоставени на медицинските специалисти", казва Илия Тасев, директор на дирекция Обществено здраве в Министерството на здравеопазването.

Отпадат и контактните бележки след боледуване.

