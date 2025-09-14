Тази година прага на училището ще прекрачат 55 000 първокласници. Каква е емоцията часове преди първия звънец – среща със семейство с три деца в Монтана.
Велизар е второто от трите деца на Вергиния и Благовест и е един от шейсетте първокласници, които утре ще прекрачат прага на монтанското Второ училище – с първия си личен документ, за който вече е направил и снимки.
Необходимото за училище е на бюрото му. Да прочете заглавията на учебниците, може и сам. Чете и на по-малката си сестра Благовеста. Справя се и с ръкописните буквички.
Най-много се радва на несесера и раничката. Харесва и ризата си. В училището, в което влиза утре, са учили баба му, майка му, вуйчо му и батко му. Баща му пък е учител там.
„Не, няма да дойде при мен, да няма конфликт на интереси. Аз съм четвърти клас тази година, той ще бъде първи“, казва бащата на Велизар Благовест.
Велизар тръгва на училище със свои приятели… и със само една тайна: какви ще са цветята за първия му учител.
Още за приготовленията на семейството и вълнението на малкия ученик - гледайте във видеото.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK