Тази година прага на училището ще прекрачат 55 000 първокласници. Каква е емоцията часове преди първия звънец – среща със семейство с три деца в Монтана.

Велизар е второто от трите деца на Вергиния и Благовест и е един от шейсетте първокласници, които утре ще прекрачат прага на монтанското Второ училище – с първия си личен документ, за който вече е направил и снимки.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Необходимото за училище е на бюрото му. Да прочете заглавията на учебниците, може и сам. Чете и на по-малката си сестра Благовеста. Справя се и с ръкописните буквички.

Най-много се радва на несесера и раничката. Харесва и ризата си. В училището, в което влиза утре, са учили баба му, майка му, вуйчо му и батко му. Баща му пък е учител там.

„Не, няма да дойде при мен, да няма конфликт на интереси. Аз съм четвърти клас тази година, той ще бъде първи“, казва бащата на Велизар Благовест.

Снимка: bTV

Велизар тръгва на училище със свои приятели… и със само една тайна: какви ще са цветята за първия му учител.

Още за приготовленията на семейството и вълнението на малкия ученик - гледайте във видеото.

