По-меката зима, честите валежи през пролетта, както и влагата в момента са причина за наличието на повече кърлежи в парковете и зелените зони. Това съобщи в предаването "Важното, казано на глас" по bTV Radio директорът на отдел "Паразитология" към РЗИ-София Цезарина Илиева.

Нейният съвет е да се избягва храстовидната растителност, местата с натрупване на листна маса, бръшляните, както и неокосени сенчести зони.

Чуйте цялото интервю тук:

Your browser does not support the audio element.

Тя обясни, че детето, което беше нахапано от близо 50 кърлежа в Южния парк е влязло в зона, която е в близост до лесопаркова и храстовидна част. Именно там кърлежите оформят гнездата си. „През тази година популацията на кърлежи е по-активна. Над 200 проверки са извършени от експерти на столичната РЗИ, като уловените свободноживеещи кърлежи са повече в сравнение със същия период на миналата година", допълни Илиева.

Съветът на експертите е при ухапване да се потърси лекарска помощ, а при невъзможност да се извади с пинсети.

Широко разпространеното схващане, че кърлежът трябва да се премахне с въртеливи движения е отречено от учените и не се препоръчва, допълни още Илиева.