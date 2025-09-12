Защитата на непълнолетния младеж, обвинен за побоя в Русе: Ще настояваме за категорично освобождаване

Днес Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

Заседанията започват в 10:00 ч. днес и са четири последователни по мерките за неотклонение на четиримата младежи.

По жалба на адвокатите им са образувани четири отделни дела.

Вчера в Русе се проведе протест, на който близките и хората настояха за справедливост, яснота и младежите да излязат от ареста. Днес обаче близките, които дойдоха пред съда тази сутрин, запазиха мълчание преди заседанието.

Юристът Михаил Кишков е от кантората на адв. Лалов и защитава непълнолетния младеж каза, че и на четиримата младежи не следва да им бъде потвърдена мярката „задържане под стража“.

Той обясни и че е запознат с видеозаписите, които излязоха през последните дни, и за които се предполага, че са от нощта на нападението, но отказа да ги коментира в детайл.

„Мога само да кажа, че не е далече от това, което обществото вижда с очите си“, поясни той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase