Жена на 70 години от Перник е пострадала, след като е била блъсната по време на спор от 21-годишна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Вчера тя е паркирала автомобила си на тротоар на една от централните улици в Перник.

Тогава ѝ е била направена забележка от 70-годишната да не паркира автомобила си, тъй като това е пешеходна зона.

При възникналия спор между двете 21-годишната е блъснала по-възрастната жена, която паднала на земята.

При преглед в Спешния център е било установено, че пострадалата е с счупени дясна китка и дясна тазобедрена става.

Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

