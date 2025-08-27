dalivali.bg
Дрогиран шофьор на микробус блъсна жена в Бургас

Жената е настанена в болница

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:30 ч. 27.08.2025 г.

32-годишен мъж от Поморие е блъснал възрастна жена в квартал "Братя Миладинови" в Бургас.

Инцидентът се е случил около 11.23 часа вчера на паркинга пред блок 33 в бургаския квартал. 

Мъжът правил маневра на заден ход с микробус "Рено Мастер", когато блъска 87-годишна пешеходка.

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

Възрастната жена е получила контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата. Тя е настанена за лечение в болница  "Сърце и мозък", без опасност за живота, информира БГНЕС. 

32-годишният помориец е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

