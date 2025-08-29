Сигнал за опасно кръстовище в София. Възрастна жена и новородено бебе пострадаха вчера след инцидент на пътя с камион за почистване на боклук. Жената и детето се разминаха с леки травми.

Жители на квартала свидетелстват, че за конфликтното кръстовище са подавани няколко сигнала.

Кръстовището е на ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ в „Младост 1“, където вчера се е случил инцидентът малко преди обяд.

Валентин Симеонов е очевидец на случилото се. Разказва, че камионът бутнал количката с бебето.

„Количката падна странично, а детето се изтърколи на шосето, което беше много шокиращо за мен. Звъннах на 112 и отидох да видя дали имат нужда от помощ“, разказва мъжът.

По думите му видимо бебето не е имало наранявания.

Валентин Симеонов каза, че леки инциденти на това място стават много често.

„Според мен причината е големият трафик, както и това, че минават много пешеходци. Също много коли паркират на кръстовището“, каза Симеонов.

Мъжът редовно подава сигнали, като отговорите са, че е извършена проверка на място, а паркираните коли са глобени. Според него е нужна инфраструктурна промяна, която да прекрати паркирането на кръстовището.

От Столична община заявиха за bTV:

От Спешна помощ информираха, че веднага на място е изпратена линейка. Имали са съмнение за контузия на главата на детето. Откарани са в добро състояние в „Пирогов“.

От болницата съобщиха, че детето е в добро състояние, но оставено за наблюдение. Жената е с леки контузии.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK