В понеделник облачността ще се разкъса и времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 12 и 19 градуса, в София минималната температура ще бъде около 6, максималната – около 12 градуса.

По Черноморието сутринта ще продължи да превалява на места, но следобед облачността ще се разкъса и ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е северозападен.

Максималните температури ще са около 17 градуса, температурата на морската вода е около 18 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна, но следобед ще се разкъса до слънчево време. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра – около 0.

